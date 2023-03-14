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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتيجة مباراة النصر وأبها اليوم 14-03-2023 في كاس الملك

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأبها اليوم في كاس الملك، يستضيف نادي النصر السعودى نظيره أبها على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والتى تأتى ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك السعودي 2023.

خاض أبها مباراة عصيبة ضد التعاون في الدور الأول تخطاها بشق الأنفس بأربعة أهدافٍ لثلاثة، أما النصر فقد فاز على العدالة بهدفين نظيفين.

موعد مباراة النصر وأبها في كأس الملك السعودي

موعد مباراة النصر ضد أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هو اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على ملعب مرسول بارك.ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها بكأس الملك

حصلت مجموعة قنوات "SSC" على حقوق بث البطولات السعودية للموسم الثاني على التوالي، ومن ضمنها المسابقة الثانية في المملكة، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر وأبها هي SSC 1 HD.

التشكيل المتوقع للنصر ضد أبها في كأس الملك

يعود بعد غباب العالمي تاليسكا في الفترة الأخيرة بداعي الإصابة، لكن حسب صحيفة الرياضية فإنه تعافى وأصبح جاهزًا، وأنه عاد إلى الرياض لكن تبقى مسألة مشاركته في التشكيل الأساسي لمباراة النصر وأبها بيد المدرب رودي جارسيا.

التشكيل المتوفع لفريق النصر أمام أبها اليوم

نواف العقيدي

غيسلين كونان- عبد الله مادو- ألفارو جونزاليس- سلطان الغنام

لويس جوستافو- عبد الله الخيبري

عبد الرحمن غريب- سامي النجعي- جلال الدين مشاريبوف

كريستيانو رونالد

تشكيلة أبها ضد النصر

ديفيس إيباسي

محمد الكنيدري- عبد الله الزوري- أمين عطوشي- فهد الجميعة

أوروش ماتيتش- زكريا السوداني



صالح العمري- سعد بقير- نواف الصعدي

فيليبي كايسيدو

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وأبها بكأس الملك 2023؟

طريقة واحدة فقط يمكنك من خلالها مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين عبر الإنترنت، وهي منصة "شاهد" التابعة لشبكة "MBC" السعودية، وعليك الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP" للمشاهدة بتقنية HD

كانت آخر مباريات العالمي ضد الاتحاد في الدوري السعودي، وخسرها بهدفٍ دون رد خسر به الصدارة لصالح العميد، أما نادي أبها فقد تعادل مع الفتح في آخر لقاءاته.