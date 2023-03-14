شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة على مستوى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة إلى قمة أوروبية من العيار الثقيل، تجمع بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال في نسخته الجارية 2022/2023.

ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يقع ليفربول ضيفًا على كتيبة الملكي مساء الأربعاء القادم الموافق 15 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال 2022/2023

تنقل شبكة قنوات" بي إن سبورت" جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

نتيجة ذهاب الدور الـ 16 بين ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال 2022/2023

انتهى لقاء الذهاب بين الطرفين بفوز كتيبة كارلو أنشيلوتي على الريدز في الأنفيلد بخماسية مقابل هدفين، ليضع ريال مدريد قدمًا في الدور الربع النهائي من دوري الأبطال.