شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يتحدث عن موقعة ريال مدريد: تشبه مبارة برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نجم نادي ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد على أن الفريق عليه تقديم مباراة مثالية ضد ريال مدريد، من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

وقال أرنولد: "يجب أن نذهب إلى هناك ونفعل شيئًا مميزًا، لنكون صادقين وكما تعلمون إنها مباراة تشبه مباراة برشلونة، لا يوجد شيء نخسره".

وتابع: "ريال مدريد يتقدم بـ3 أهداف، لكن لا نشعر بأي ضغط سنذهب إلى هناك للفوز بالمباراة ومحاولة التأهل، لن نذهب إلى هناك معتقدين أن الأمر قد أنتهى بالرغم من صعوبة المهمة".

واختتم اللاعب:" نحن قادرون على تسجيل الأهداف ويجب أن نقدم مباراة مثالية".

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال

وفي ذات السابق من المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على ريال مدريد مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

الجدير ذكره انتهى لقاء الأنفيلد بين الطرفين بفوز الملكي على الريدز بخماسية مقابل هدفين، ليقترب النادي الإسباني من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الـ 8 من دوري الأبطال.