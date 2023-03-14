شكرا لقرائتكم خبر عن روديجر يتوعد ليفربول بهذه الطريقة.. ويؤكد: ليس من السهل عودتهم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر أنطونيو روديجر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في المؤتمر الصحفي التابع لمباراة الغد أمام ليفربول في دوري الأبطال

رودريجير يعلق على مواجهة ليفربول

وقال رودريجير:" العام الماضي كان من الصعب جدًا أن ألعب في البرنابيو بسبب النتيجة وعودة ريال مدريد شيء لم أشهده من قبل، الآن أنا أكثر سعادة لوجودي ".

وأضاف الألماني:" عودة ريال مدريد ضد تشيلسي؟ شعرت أن البرنابيو شيء مختلف، اللاعبون رائعون في المباريات الكبيرة. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا وأن أتعلم من لاعبين رائعين مثل بنزيما أو كروس أو مودريتش".

وواصل حديثه:" ليس من السهل اللعب هنا، مع التاريخ الذي لديهم واللاعبين الذين مروا من هنا، هناك الكثير من الضغط، لكن في النهاية تتعلم من الضغط التي نعيشه".

واستكمل:" غدًا علينا أن نبدأ المباراة بشكل أفضل من مباراتنا في أنفيلد، يجب أن يكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم لأننا رأينا بالفعل ما حدث في أول 15 دقيقة في الذهاب".

واستمر:" كل شيء أكبر بكثير هناك في ريال مدريد، مع كل الاحترام للأندية الأخرى، هنا الأمر مختلف، غرفة البطولات كبيرة والجميع لطيفون للغاية هنا ".

وعن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:" فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 7-0؟ نعم، لديهم خبرة في الهجمات المرتدة، لعبوا ضد منافس عظيم وفازوا بنتيجة 7-0. يجب أن نكون مستعدين، وأن نبدأ بشكل جيد".

واختتم حديثه قائلًا:" نصيحتك لفينيسيوس؟ عليه أن يركز على طريقة لعبه، ولكن هذا صعب عندما يتم استفزازك كثيرًا وتكون شابًا. إنه يتعلم لكنني أعتقد أن الحكام يجب أن يقوموا بعمل أفضل

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على ريال مدريد مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال، وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

الجدير ذكره فازت كتيبة كارلو أنشيلوتي على النادي الإنجليزي في الأنفيلد بخماسية مقابل هدفين، ليضع ريال مدريد قدمًا في الدور الربع النهائي من دوري الأبطال 2022/2023