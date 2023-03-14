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الامارات | "أكسيونا ساينز إكس إي" يحقق أفضل نتائجه في سباق السيارات المستدامة

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق "أكسيونا ساينز إكس إي" أفضل نتائجخ على مدار مسيرته في بطولة إكستريم-إي بحصوله على المركز الثاني في الجولة الثانية من سباق ديزيرت إكس بريكس ضمن سباقات السيارات المستدامة.


حقق فريق أكسيونا أول انتصار له في بطولة إكستريم-إي وهذه هي أول مرة يصل فيها فريق إسباني إلى قمة منصة التتويج في سباقات الطرق الوعرة بالسيارات الكهربائية.


قاد الفريق كل من ماتياس إيكستروم ولايا سانز في النهائي تحت إشراف كارلوس ساينز الذي حمل كأس الفريق الفائز. 


وأضاف الفريق إلى رصيده 25 نقطة إلى رصيده السابق ليرتفع رصيده إلى 46 نقطة ويشترك في صدارة المسابقة مع فريق فيلوسي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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