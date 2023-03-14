موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ريال مدريد الإسباني، نظيره ليفربول الإنجليزى ، في تمام العاشرة من مساء غد الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بإياب دور الستة عشر من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا 2022-23.

ريال مدريد تمكن من تحقيق فوز عريض في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" قبل أسبوعين بنتيجة 5-2، ليضع قدمًا في الدور ربع النهائي.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23.

أما ليفربول، فإنه يحتاج إلى الفوز بفارق أربعة أهداف من أجل التأهل إلى دور الثمانية، أو بفارق ثلاثة أهداف في الوقت الأصلي لفرض أشواط إضافية على المواجهة.

ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على بفارق لايبزيج الوصيف، أما ليفربول، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، حيث حصد 15 نقطة لكنه تخلف بفارق الأهداف عن نابولى المتصدر.

المواجهة بين ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز في المباراتين، مما يجعل "الريدز" ساعيًا إلى الثأر من ريال مدريد.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" على التشكيل التالي..

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

ستيفان بايتشيتيتش - جوردان هندرسون - فابينيو

محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

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