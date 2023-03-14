شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا تشهد مفاجآت نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قائمة الفريق الملكي الرسمية لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام يوم غد الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفربول

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب النجم دافيد ألابا عن مواجهة ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالى:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأبها يلا شوت رابط يوتيوب دون تقطيع.. مشاهدة النصر اليوم هدف رونالدو العالمي live hd غياب 3 لاعبين عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمغرب، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.