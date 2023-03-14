الامارات | كم مباراة غاب علي مبخوت عن المنتخب.. عودة الهداف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا اليوم الثلاثاء عن القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 25 لاعبا بينهم هداف المنتخب ومهاجم الجزيرة علي مبخوت بعدما غاب عن الأبيض في الفترة الماضية وذلك استعداداً لخوض معسكر داخلي في أبوظبي خلال الفترة من 19 الجاري إلى 28 منه، إذ سيخوض خلال المعسكر المرتقب مباراتين وديتين أمام منتخبي طاجيكستان وتايلاند، ويعد المعسكر المنتخب أول تجمع للمنتخب عقب مشاركته الأخيرة في كأس الخليج العربي التي أقيمت في العراق وودع المنتخب منافستها من الدور الأول بعدما حل في المركز الأخير في ترتيب مجموعته

ومثلت مباراة المنتخب أمام الارجنتين الودية في نوفمبر الماضي التي انتهت بفوز الارجنتين بخمسة أهداف نظيفة آخر ظهور لمبخوت في القائمة الأساسية للمنتخب فيما تواجد بعدها في دكة البدلاء خلال مباراة المنتخب الودية أمام كازاخستان في ذات الشهر فيما غاب عن المنتخب خلال مبارياته في كأس الخليج أمام البحرين والكويت وقطر .

وكان مدرب المنتخب قد اختار مبخوت ضمن القائمة الموسعة لكاس الخليج التي ضمت 35 لاعبا قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية التي ضمت حينها 23 لاعبا، علما أن مبخوت يحل في المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 18 هدفا خلف مهاجم العين لابا كودجو الذي يتصدر الترتيب برصيد 21 هدفا

واثار غياب مبخوت في الفترة الماضية عن المنتخب جدلا واسعا في الأوساط الرياضية كونه يعد أحد أبرز اللاعبين المواطنين في الدوري الإماراتي.

وشهدت قائمة المنتخب الجديدة أيضا عودة لاعب العين بندر الاحبابي الذي غاب أيضا عن الأبيض في الفترة الماضية.

واللاعبون المختارون هم: خالد عيسى ، علي خصيف ، خالد السناني ، ، شاهين عبدالرحمن ، خليفة الحمادي ، وليد عباس ، عبد السلام محمد ، خالد الظنحاني ،أحمد عبد الله جميل ، عبد الله إدريس ، بندر الاحبابي ، بلال عبد الله ، عبد الله حمد ، ماجد راشد ، عبد الله رمضان، حسين مهدي ـ محمد عبد الباسط، علي صالح طحنون الزعابي، فابيو دي ليما ، يحيى الغساني، حارب عبد الله ، كايو كانيدو ، علي مبخوت وسلطان عادل.