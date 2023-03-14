الشحات ومهند لاشين يقتربان من قائمة منتخب مصر أمام مالاوى" النشرة الرياضية "

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القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،ميكالى يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبى استعدادا لمباراتى زامبيا،شيكابالا وشيفو خارج قائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد.

أعلن البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة المعسكر الذى ينطلق غدا 15 مارس 2023 والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة .

وسينضم لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الأفريقية و تضم كل من :

حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة" . خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني . خط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة. محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف . الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.

الشحات ومهند لاشين يقتربان من قائمة منتخب مصر أمام مالاوى

اقترب الثنائى حسين الشحات لاعب النادى الأهلى ومهند لاشين لاعب فيوتشر من الانضمام لقائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية، بعد إعجاب روى فيتوريا بمستواهما مؤخرا.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى، وتحدد 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز 17 يوماً، وتحديدا فى الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بجانب مباريات كأس الرابطة.

وتشهد مسابقة الدوري الممتاز توقفاً فى الفترة من 19 حتى 30 مارس الجارى بسبب معسكر المنتخبين الأول والأولمبى لكرة القدم، على أن تقام مباريات كأس الرابطة فى هذه الفترة.

يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك الاعتماد على محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الخط الخلفى للفريق، بجانب حسام عبد المجيد، فى المباراة المقررة للفريق أمام شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام الجمعة المقبل.

وشارك الونش مع الزمالك فى الشوط الثانى أمام إنبى وظهر بشكل جيد وتعافى بشكل نهائي من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، ويسعى فيريرا لتأمين الجانب الدفاعى بشكل جيد أمام بطل الجزائر، مع الاعتماد على بناء الهجمات من الخلف واللعب على السرعة من أجل خطف هدف لتحقيق الفوز فى تلك المواجهة الصعبة.

ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراتيه المقبلتين بدورى أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائرى، ثم أمام المريخ السودانى باستاد القاهرة لضمان تأهله بشكل رسمى لدور الثمانية للبطولة بغض النظر عن نتائج الآخرين .

يخضع محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى اليوم الثلاثاء لإختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع محمد عبد المنعم، لبرنامج علاجي مكثف بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن عبد المنعم يخصع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافى ثنائى الزمالك خارج حسابات فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا . ويغيب شيكابالا عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بنزلة برد أبعدته عن الفريق طيلة المباريات الماضية ، بينما يعانى محمد عبد الشافي من كدمة قوية في الكاحل، ويعانى من ورم فى القدم سيبعده عن الفريق .

شيكابالا وشيفو خارج قائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد