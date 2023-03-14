شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يهزم تونس 3-1 فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما لكرة القدم، فوزا كبيرا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في افتتاح بطولة شمال إفريقيا، المُقامة في تونس خلال الفترة من 14 مارس وحتى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة مصر وتونس والجزائر.

سجل ثلاثية لاعبات المنتخب كلا من نادية رمضان وحلا مصطفى وليلى سيف.

وتقام البطولة من ثلاث جولات أيام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين في كل جولة، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة أمام تونس يوم 14 مارس، بينما سيلاقي الجزائر يوم 16 مارس، ويختتم مشواره في البطولة بمواجهة المغرب يوم 18 مارس.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة عبد الفتاح عباس قائمة تضم كلا من كارين نادر زكي، ليلى سيف زاهر، مى مجدي، ندى خالد، نورا خالد، هدى أحمد شكري، فرح هشام، ملك إسلام عادل، كاميليا مصطفى سويلم، فاطيما حسن القيعي، هنا سليمان، تانيا مصطفى، حبيبة عمر، مايا إيهاب،جودي عماد، حبيبة عصام، هانيا عصام حمودة، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، فرحة الجارحي، نادية أحمد رمضان، حبيبة عماد، نورهان عاشور، نور نهاد، كنزى مجدىي رودينا عبدالرسول، عزة فولي، دانا كريم وجيدا المستكاوي.