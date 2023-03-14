شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد جاهزية محمد عبد المنعم للظهور مع الأهلى أمام القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز محمد عبد المنعم مدافع النادى الاهلى الاختبار الطبي الذى خضع له قبل مران الفريق اليوم ليتأكد جاهزيته لخوض مباراة القطن الكاميرونى ، وخضع محمد عبد المنعم، لبرنامج علاجي مكثف بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل ، أكد الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة بالأهلي على تجهيز برنامج غذائي خاص يتناسب مع نقص الأوكسجين في الكاميرون، خلال فترة وجود بعثة الأهلي بمدينة جاروا، والتي تبدأ من غدٍ الأربعاء، ولحين الانتهاء من مباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.