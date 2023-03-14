شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للمثلوثى فى الزمالك استعدادا لشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة لحمزة المثلوثي الظهير الأيمن، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته الجمعة المقبل .

وأدى المثلوثي تدريبات تأهيلية بشكل منفرد بالركض حول الملعب ، عقب أداء فقرة التأهيل مع زملائه بالفريق ، يأتي ذلك من أجل علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعب وتجهيزه بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.