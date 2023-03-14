7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،شيكابالا وشيفو خارج قائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد،ميكالى يضم 3 لاعبين من منتخب الشباب لمباراتى زامبيا .. تعرف عليهم .

ميكالى يضم 3 لاعبين من منتخب الشباب لمباراتى زامبيا .. تعرف عليهم

أستقر روجيرويو ميكالى المدير الفني للمنتخب الاولمبى على ضم 3 لاعبين من منتخب الشباب إلى معسكر المنتخب الاولمبى المقبل لخوض مباراتى زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

شيكابالا وشيفو خارج قائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد

أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافى ثنائى الزمالك خارج حسابات فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

تعرف على نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الرابطة

قامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

الشحات ومهند لاشين يقتربان من قائمة منتخب مصر أمام مالاوى

اقترب الثنائى حسين الشحات لاعب النادى الأهلى ومهند لاشين لاعب فيوتشر من الانضمام لقائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية، بعد إعجاب روى فيتوريا بمستواهما مؤخرا.

حدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة يوم 25 مارس الجارى موعدا لانطلاق " بلاى أوف " قبل نهائى دورى الرجال للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .