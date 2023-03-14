شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف خطة مواجهة نقص الأكسجين فى الكاميرون قبل مواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة بالأهلي على تجهيز برنامج غذائي خاص يتناسب مع نقص الأكسجين في الكاميرون، خلال فترة وجود بعثة الأهلي بمدينة جاروا، والتي تبدأ من غدٍ الأربعاء، ولحين الانتهاء من مباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال استشاري التغذية في الأهلي إن نقص الأوكسجين في الكاميرون سيتم تعويضه بالمحاليل الملحية وأغذية مضادة للأكسدة والتي تحتوي على النترات وفيتامين سي التي تساعد على سرعة امتصاص الدم للأوكسجين، مع مراعاة وقت المباراة، وخلال التدريبات والتي سيتم خلالها عمل وقفة كل ١٢ دقيقة لتعويض الجسم بالماء وبالمحاليل الملحية.

وأشار إلى اصطحاب بعض الأغذية الضرورية من جنوب إفريقيا إلى الكاميرون؛ لضمان التغذية السليمة خلال تواجد البعثة بمدينة جاروا. وأكد استشاري التغذية على تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص لفترة الإقامة في جنوب إفريقيا والذي اشتمل على الفيتامينات والمعادن والأملاح، مع تناول بعض المعادن مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم لتعويض فقدها نتيجة درجة الحرارة العالية ونقص الأوكسجين

وتُقيم بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا منذ مباراة صن داونز السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأحمر (2_5) حيث تقرر البقاء في جنوب أفريقيا لحين السفر غداً ، الأربعاء، للكاميرون على متن طائرة خاصة لخوض مباراة القطن.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط ، وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.