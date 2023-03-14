شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل القاهرة 19 مارس للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الدولى المصري محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزى إلى معسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجاري استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

ويخوض صلاح آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي يوم 18 مارس أمام فولهام، بعدها سيطير من لندن إلى مصر يوم 19 مارس، على أن ينضم لمعسكر الفراعنة مساء يوم 20 من الشهر نفسه ويخوض أو تدريباته بقميص المنتخب يوم 21.

ويدرس البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 19 مارس الجارى بالقاهرة استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا في كوت ديفوار.

ويعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمباراتي مالاوي والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً ، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين ، لمعسكر شهر مارس والذى يتخلله مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم : محمد صلاح و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا و طارق حامد و سام مرسى و أحمد حمدى و مصطفى محمد و عمر مرموش و إمام عاشور.

وخرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.

وبدأ اتحاد الكرة اتصالاته مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي باستاد القاهرة الدولي يوم 24 مارس الجاري.