شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل السفر للجزائر والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الجلسة التأكيد على اللاعبين بضرورة التركيز والعمل بكل قوة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.
و طالب المدير الفني لاعبي الفريق بتنفيذ المطلوب منهم بكل دقة ،في ظل أهمية المباراة المقبلة أمام الفريق الجزائري.
عقب ذلك شرح فيريرا في حضور معاونيه بعض الأمور الخاصة من أجل تنفيذها في التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة.
من ناحية أخرى وضع الجهاز الفنى، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال المران الذي أقيم اليوم ، وشهدت هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء إنبي الأخير في الدوري ، في حين ضمت المجموعة الثانية باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين.
وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مواجهة إنبي الأخيرة، تدريبات تأهيلية متنوعة و قوية لمدة تقترب من 25 دقيقة ، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.
في حين خاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب لمدة دقائق ، اعقبها فقرة تدريبات خفيفة بالكرة، تحت قيادة حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد ، في وجود البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.
ومن المقرر أن يسافر فى الثامنة من مساء اليوم بعثة الزمالك متجهة للجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى .