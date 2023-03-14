شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل السفر للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الجلسة التأكيد على اللاعبين بضرورة التركيز والعمل بكل قوة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

و طالب المدير الفني لاعبي الفريق بتنفيذ المطلوب منهم بكل دقة ،في ظل أهمية المباراة المقبلة أمام الفريق الجزائري.

عقب ذلك شرح فيريرا في حضور معاونيه بعض الأمور الخاصة من أجل تنفيذها في التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.