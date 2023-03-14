شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة.. طريق الزمالك فى البطولة بعد مواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الحالي، التي اقيمت اليوم، عن وقوع نادي الزمالك ، في مواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي، في إطار منافسات دور الـ 16 من البطولة.

في حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.