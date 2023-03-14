شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يترقب "تخصيص" طائرة خاصة لرحلة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى قرار اتحاد الكرة النهائي بشأن تخصيص طائرة خاصة لرحلة زامبيا بعدما قرر الكاف تقديم مباراة الإياب لمدة 24 ساعة لتقام يوم 26 مارس بدلا من 27 من الشهر نفسه.

ويرى المنتخب الأولمبى أن تخصيص طائرة خاصة يعفى البعثة من إرهاق السفر نظرا لضيق الوقت بين المباراتين.

تسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة منتتخب مصر الأولمبى وزامبيا خارج الأرض والتي كان مقررا لها يوم 27 مارس الجاري في "إرباك" حسابات البرازيلي ميكالي.

وجاء قرار تقديم المباراة لمدة 24 ساعة لتقام المواجهة الحاسمة يوم 26 مارس بدلا من 27 من الشهر نفسه لتربك الحسابات الفنية للمنتخب الأولمبي، ومن المقرر أن يترتب على هذا التغيير، قرارات جديدة تخص موعد السفر بعد خوض لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 22 مارس.

وكان استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا يوم 24 مارس الجاري استعدادا لمباراة الإياب أمام زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

وأعلن البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة المعسكر الذى ينطلق غدا 15 مارس 2023 والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة .

وسينضم لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الأفريقية و تضم كل من :

حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة" .

خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني .

خط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة.

محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف .

الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي: روجيريو ميكالى مديرا فنيا ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وسيد السويركى مدرب الحراس وجواو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعديه د.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود.قاسم قدري للتأهيل وعمرو سلمان الإدارى وخالد سرحان المترجم ومحمد محمود وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان للمهمات.