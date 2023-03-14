شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف حسين الشحات من المشاركة مع الأهلى أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون إمكانية الدفع بـ حسين الشحات لاعب الفريق أساسياً في مباراة القطن الكاميروني المقرر لها الجمعة المقبل في دوري ابطال أفريقيا.

ويبحث المدير الفني ومعاونيه قدرة الشحات على العودة للتشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الغد خاصة وأن اللاعب ظهر بشكل جيد في المباريات التي كان يُشارك فيها قبل غيابه الأخير للإصابة كما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة وشارك في تدريبات الأهلي الأخيرة بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والقطن

ويلتقي الأهلي مع القطن في مدينة جاروا الكاميرونية في السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فرص تأهل الأهلي

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة ، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي في التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.