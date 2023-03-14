تشلسي يكرم مشجعيه المسلمين بخطوة غير مسبوقة في شهر رمضان

قرر نادي تشلسي تكريم مشجعيه المسلمين عبر التفاتة مميزة، بتنظيم مأدبة إفطار على شرفهم خلال شهر رمضان الكريم، وهذا بتاريخ 26 مارس/ آذار المقبل، بالقرب من الملعب الشهير "ستامفورد بريدج" وبحضور مرتقب لآلاف عشاق "البلوز".



وأعلن النادي اللندني عن مبادرته عبر موقعه الرسمي، الإثنين، وأعطى صورة لغير المسلمين عن شهر رمضان، حيث بيّن أن الشهر المقدس يصوم فيه المسلمون منذ طلوع الشمس إلى غاية غروبها، ويدوم طيلة شهر كامل.



وأكد تشلسي أن هذه الخطوة هي الأكبر في بريطانيا والأولى من نوعها بتنظيم من الفريق، وتهدف لجمع المسلمين على طاولة إفطار واحدة، كما تفتح مجالاً للنقاش وتبادل الأفكار مع غير المسلمين.



ودعا النادي الشهير المجتمع المسلم عبر المساجد المحلية والطلبة في المدارس الإسلامية ببريطانيا لحضور المأدبة، كما حرص على أن يرتبط الحدث بين الدين الإسلامي وكرة القدم، خاصة أن نادي تشلسي يحظى بشعبية كبيرة في الدول العربية المسلمة.



وتحمل مبادرة تشلسي عنواناً يهدف لتخفيف العنصرية خاصة ضد الجاليات المسلمة "لا للعنصرية"، ويدعو إلى المساواة وتقبل الاختلافات في الأعراق والديانات بين مشجعيه.



وعبّر رئيس مؤسسة "تشلسي فوندايشن"، وهو سيمون تايلور عن فخر النادي بكونه سباقاً لمثل هذه المبادرة، حيث قال: "أنا سعيد بإعلان إفطار رمضان ونحن فخورون بأننا النادي السبّاق لهذه المبادرة من بين أندية الدوري الإنكليزي الممتاز".