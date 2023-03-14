شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 3 لاعبين عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجارى عن غياب 3 لاعيبن عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

غياب 3 لاعبين عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد

ويلتقى فريق ريال مدريد ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم غدًا الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى على ملعب سانتياجو برنابيو بقيادة الحكم الألماني فيليكس زوير.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" فإن شهدت تدريبات فريق ليفربول غياب 3 لاعبين وهم جوردان هندرسون وستيفان بايتيش وتياجو الكانتارا ولم يظهروا في التدريبات الجماعية.

فيما عاد إلى التدريبات الجماعية من جديد لويس دياز للتواجد مع الفريق رفقة كلًا من جو جوميز وكورتيس جونيز الإ أن انضم متأخرًا إلى التدريبات.