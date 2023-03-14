شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي: مواجهة ليفربول صعبة وهازارد صادق في تصريحاته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن مواجهة ليفربول غدًا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في أنفيلد بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-2، وسهل مهمته في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول: "ليست لدينا حسابات أمام ليفربول، علينا أن ندخل المباراة بأقصى قدر من الحماس للهجوم وتحقيق الفوز".

وأضاف: "نريد لعب أفضل كرة قدم هجومية، ولهذا السبب أعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة. علينا القيام بالأمرين بشكل جيد الدفاع والهجوم".

وحول تصريحات إيدين هازارد الأخيرة عن أنشيلوتي، قال: "علاقتنا ليست سيئة، إنه صادق، أنا بالفعل لا أتحدث معه كثيرًا، لكن الحديث هو مسألة شخصية، حيث تجد نفسك أفضل مع شخص ما عن شخص آخر".

وتابع: "أهم شيء بالنسبة لي أن هازارد يحترمني كما أحترمه، ولست مضطرًا لإخفاء حقيقة أن هناك لاعب في مركزه يساهم بشكل أكبر وهو فينيسيوس".

وحول الاعتماد على هازارد في الموسم المقبل، قال: "أملك اللاعبين الذين قدمهم النادي لي، لكن الأمر الأكثر تعقيدًا سيكون مواجهة ليفربول غدًا بأفضل أداء ممكن".

واختتم: "بنزيما بخير لقد تعافى من الإصابة، ومشكلته مع ديشامب قضية شخصية، أحترم ديدييه لكنني لا أعتقد أن هذه القضية ستؤثر أو تقلق مهاجم الفريق".