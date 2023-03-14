شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة حيث يبحث عشاق الكرة لمعرفة الموعد والقنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وليفربول يوم غد الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمغرب، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

وتنقل فعاليات مباراة ريال مدريد وليفربول عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.