شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للخماسى الحديث: مصر تبهر الجميع دائما بجودة التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتحدث "شورمان" عقب مراسم ختام كأس العالم بالقاهرة والتي أقيمت خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس الجاري، قائلا "طلبت إقامة هذه النسخة من كأس العالم في القاهرة ، نظرا للنجاح الباهر الذي شهدته بطولة العام الماضي، جميع التسهيلات متواجدة هنا وهو ما يساعد كل اللاعبين واللاعبات في تقديم أفضل ما لديهم وهو ما يجب توفيره لهم دائما".

وأضاف "هذا الموسم هو بداية التأهيل للألعاب الأولمبية، وليست كل بطولات كأس العالم ستكون تأهيلية، لكن الترتيب مهم جدًا للمشاركة بنهائي كأس العالم في أنقرة، والتي ستمكن الفائز بالمركز الأول من الحصول على مقعد مباشر في باريس 2024".

وأكمل "لدينا هذا العام أيضا المسابقات القارية بنظام عدد المقاعد، وأيضا بطولة العالم والتي سيتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، لذلك حاول كل اللاعبين خلال فصل الشتاء أن يكونوا مستعدين جيدًا، لم يحضر الجميع لتلك النسخة لكن يجب على كل لاعب المشاركة في نسختين من كأس العالم حتى يتمكن من التأهل إلى نهائي كأس العالم".

وأردف "اعتمدنا الشكل الجديد للمسابقة منذ الموسم الماضي، وهو نظام صارم للغاية يبدأ بالتصفيات ثم نصف النهائي وبعده النهائي، أنا وكل زملائي في الاتحاد الدولي سعداء بذلك، جميع اللاعبين والمدربين يعرفون الآن أن هذا هو الشكل الذي ستقام به المنافسات في باريس".

وقال "سعيد جدا بالبداية القوية لهذا الموسم سواء على الصعيد التنظيمي أو الفني، حيث يقدم الاتحاد المصري كل الإمكانات لنجاح تلك النسخة من كأس العالم كما أصبح لديه موارد بشرية قادرة على إنجاح أي بطولة تقام هنا، كما أصبح مستوى الرياضيين أعلى وأقوى".

واختتم "بالنسبة للخماسي الحديث المصري، بات لديهم قاعدة كبيرة قادرة على المنافسة في جميع المستويات والأعمار، وهذا نتاج عمل شاق مستمر منذ سنوات حتى تحصل على تلك النتائج، وبالتالي هناك مجموعة من اللاعبين واللاعبات على الطريق لأولمبياد 2024 و2028، كما حدث مع الجندي في طوكيو 2020".