شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتصدر دورى السلة والأهلى فى الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى ترتيب دورى السلة رجال للمراكز من الأول الى الثامن بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر والأخيرة فى الدور الأول من البطولة.

ونجح الاتحاد السكندرى فى الفوز فى مباراته أمام الأهلى، ليتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة وهو نفس رصيد الأحمر وبفارق الأهداف، ليأتى الاهلى فى الوصافة.



دوري السلة

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن ترتيب جدول الدورى وجاء الزمالك ثالثا برصيد 27نقطة، والجزيرة رابعا 21 نقطة، ثم سموحة فى المركز الخامس 19 نقطة.

وحل المصرية للاتصالات فى المركز السابع برصيد 17نقطة ، ثم مصر للتأمين 15 نقطة.

قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، استحداث مرحلة تحت 20 سنة آنسات، اعتبارا من الموسم القادم 2023/2024.

وأرسل اتحاد السلة خطابا إلى الفروع بمختلف المحافطات لإخطارهم بالقرار، وحتى يتسنى لهم بدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعداد لهذه المرحلة السنية الجديدة.