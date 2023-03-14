شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية يزور معسكر منتخب مصر للبوتشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

والتقي رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بحضور كلًا من الدكتور أحمد أدم رئيس الاتحاد ومحمد دسوقي نائب رئيس مجلس الإدارة و ابراهيم امين امين صندوق الاتحاد.

وشارك سامسون مع اللاعبين في ممارسة البوتشا من خلال مباراة استعراضية، كما حرص على التقاط مجموعة من الصور مع اللاعبين والحضور.

ورافق سامسون خلال جولته في مصر وصالة حسن مصطفي الدكتورة حياة خطاب النائب الأول لرئيس اللجان البارالمبية الأفريقية.

كما حرص مجلس ادارة الاتحاد على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني لدعمهم وتحفيزهم والاستماع لهم.