شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المصرى والزمالك ضد البنك الأهلى فى ثمن نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة كاس الرابطة النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي والزمالك ضد البنك الأهلي في دور الـ16.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.