شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يكشف سر اختيار 32 لاعبا لمباراتى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى عن سبب اختيار 32 لاعبا في قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا المقرر لهما يومى 22 و26 مارس الجارى.

وقال مصدر في الجهاز الفني أن ميكالى حرص على توسيع قاعدة الاختيارات في القائمة تحسبا لأى ظروف ونظرا لغياب عدد كبير من لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر عن انطلاق المعسكر لارتباطهم بمباريات قارية من أنديتهم.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه لتقليص القائمة بعد مباراة زامبيا الأولى بحيث يسافر لخوض المباراة الثانية 25 لاعبا فقط.

وأعلن البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة المعسكر الذى ينطلق غدا 15 مارس 2023 والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة .

وسينضم لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الأفريقية و تضم كل من :

حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة" .

خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني .

خط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة.

محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف .

الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي: روجيريو ميكالى مديرا فنيا ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وسيد السويركى مدرب الحراس وجواو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعديه د.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود.قاسم قدري للتأهيل وعمرو سلمان الإدارى وخالد سرحان المترجم ومحمد محمود وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان للمهمات.