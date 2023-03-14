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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا، يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزى نظيره لايبزيج الألمانى في إطار مباراة العودة للدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 على أرضه ووسط جماهيره على ملعب ستاد “الاتحاد” في مدينة مانشستر الإنجليزية.

سيحاول فريق مانشستر سيتي فرض سيطرته على ضيفه لايبزيج منذ البداية للفوز ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا. يُتوقع أن يبذل الفريق الإنجليزي المستحيل لاستكمال مشواره في التشامبيونزليج وهي البطولة الغائبة عن سجل ألقاب الفريق.

“تجد المباراة أسفل الصفحة”

ويعانى مانشستر سيتي فى الموسم الحالى سوء التوفيق، حيث ودَّع كأسَي الاتحاد الإنجليزي والرابطة، ويحتل المركز الثاني في الدوري خلف المتصدر آرسنال، وربما يكون دوري الأبطال طوق النجاة للموسم ككل.

نادي ليبزيج الالماني سيسعى بكل تأكيد نحو تحقيق المفاجأة اليوم وخطف بطاقة التأهل من السيتي. يقدم الفريق أداء استثنائيًّا هذا الموسم في البوندزليجا، ويريد الفريق تكرار أكبر انجازاته في دوري أبطال أوروبا عندما صعد لنصف النهائي في نسخة 2019- 2020.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هو اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

ستُنقل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج كالعادة عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت قناة "beIN Sports HD 1 Premium" لتنقل القمة الإنجليزية الألمانية باللغة العربية، وقناة beIN Sports English HD 1 للغة الإنجليزية.

معلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلنت قناة "بي إن سبورتس" إسناد مهمة التعليق على مجريات مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج للمعلق اليمني حسن العيدروس.

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English

حكم مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حكم مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023، على ملعب "الإتحاد".

عيّن الاتحاد الأوروبي "يويفا"، الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة مباراة مان سيتي ضد لايبزيج في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تأهل نادي لايبزيج إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف ريال مدريد برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في 2 وتسجيل 13 هدفًا وتلقي 9.

بينما تأهل نادي مانشستر سيتي إلى الدور الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وعدم تلقي أية هزائم وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 2.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي على حساب لايبزيج في القيمة التسويقية،حيث تصل إلى مليار يورو لبطل الدوري الإنجليزي، مقابل 493 مليون يورو للمنافس الألماني.