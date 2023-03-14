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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة الهلال والفتح اليوم في كاس الملك

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح اليوم في كاس الملك، يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض مباراة الهلال والفتح، التي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023.

الهلال، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه التقدم إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك، ومحاولة حصد اللقب الذي كان على مقربة منه في الموسم الماضي بعد الوصول إلى النهائي والخسارة من الفيحاء.

“تجد المباراة أسفل الصفحة”

أما الفتح، الذي لم يسبق له الفوز بكأس الملك، فيطمح إلى تحقيق الفوز والتقدم أكثر في البطولة، ومحاولة تحقيق المفاجأة على حساب وصيف العالم.

الهلال بلغ ربع نهائي كأس الملك 2023 بتحقيق فوز عريض على الاتفاق في دور الستة عشر برباعية نظيفة، أما الفتح فقد وصل إلى هذا الدور بالتغلب على الطائي في ثُمن النهائي بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك

موعد مباراة الهلال والفتح في الدور ربع النهائي من منافسات موسم 2022-23 لبطولة كأس الملك هو اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك

تذاع مباريات كأس الملك 2023 عبر قنوات SSC، التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولات السعودية والآسيوية داخل المملكة، وبالتأكيد ستجد المباراة عبر شاشتها.

تُنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

معلق مباراة الهلال والفتح في كأس الملك

أعلنت قنوات SSC عن هوية معلق مباراة الهلال والفتح، وهو المعلق عبد الله الغامدي، من خلال شاشة قناة SSC1 HD.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح

يعتمد رامون دياز على تشكيلة الهلال التي حققت فوزًا عريضًا على التعاون في الدوري السعودي منذ أيام قليلة.

سيعتمد المدرب الأرجنتيني على طريقة 4-3-3 التقليدية، مع توقعات باستمرار غياب سالم الدوسري بسبب الإصابة.

تشكيلة الهلال أمام الفتح

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - حامد اليامي.

خط الوسط: جوستافو كويلار - سلمان الفرج - محمد كنو.

خط الهجوم: أندريه كاريو - أوديون إيجالو - ميشيل ديلجادو.

من معلق مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2023؟

أعلنت قنوات SSC عن إسناد مهمة التعليق على مجريات مباراة الهلال والفتح للمعلق عبدالله الغامدي.

البث المباشر لمباراة الهلال والفتح

سيكون البث المباشر لمباراة الهلال والفتح متاحًا عبر وسيلة واحدة فقط، وهي الاشتراك في تطبيق شاهد VIP.