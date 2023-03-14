بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، حقيقة الأنباء المترددة بشأن عودته لصفوف الزمالك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال بن شرقي، في تصريحات صحفية نقلها موقع "القاهرة 24"،: "عودتي للزمالك شائعات، أحترم النادي وجمهوره الذي دعمني في مشواري مع الفريق، وأنا سعيد بالتقدير الذي وجدته من محبي النادي الكبير."

وأضاف النجم المغربي: "أنا لاعب محترف وأحترم عقدي مع الجزيرة، ولا يمكن أن أفكر في الانتقال لناد آخر، خاصة أنني أحظى بتقدير كبير من الجميع."

وأوضح: "لا يوجد مبرر في الوقت الحالي للرحيل الذي يتحدث عنه البعض، خاصة وأن تركيزي كله منصب في مصلحة الجزيرة، وأسير بشكل جيد معهم، وأتمنى الاستمرار على هذا الأداء."

وشدد أشرف بن شرقي في نهاية حديثه: "دائمًا أجتهد لتقديم الأفضل مع زملائي اللاعبين داخل الفريق، وفي كل تجربة أكتسب خبرة جديدة وأستفيد من الاحتكاك في المباريات".

ويعد بن شرقي لاعب الجزيرة الحالي أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين برهنوا على جودتهم خلال منافسات الدوري الإماراتي، بعد تألقه الشديد مع الزمالك خلال مشواره في البطولة المصرية أو دوري أبطال إفريقيا.