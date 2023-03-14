شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم كهربا 20 ألف جنيه من رابطة الأندية بسبب جائزة أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت رابطة الأندية المصرية المحترفة غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، قدرها 20 ألف جنيه ضمن عقوبات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق الداخلية.

وجاء توقيع العقوبة المالية على كهربا بسبب عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والداخلية، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسجل كهربا هدف الأهلي الوحيد في تلك المباراة، من تسديدة رائعة في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل فريق الداخلية في الوقت القاتل من زمن المباراة في الدقيقة 90 عن طريق رشيد أحمد.