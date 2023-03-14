شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تخضع لمسحة طبية قبل السفر للكاميرون لمواجهة القطن بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلى لمسحة طبية صباح اليوم ،الثلاثاء، بمقر إقامتها بجنوب أفريقيا استعداداً لدخول الأراضى الكاميرونية لمواجهة القطن بالجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

وتُقيم بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا منذ مباراة صن داونز السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأحمر (2_5) حيث تقرر البقاء في جنوب أفريقيا لحين السفر غداً ، الأربعاء، للكاميرون على متن طائرة خاصة لخوض مباراة القطن.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط ، وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة ، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.