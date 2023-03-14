شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف يحيى حفل افتتاح كأس العالم للدراجات.. ورئيس الاتحاد الدولى يصل اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وكان قد اكتمل مساء أمس وصول الـ 58 فريقا المشاركين في البطولة إلى القاهرة
ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة مساء غدا الأربعاء، بحضور كبار المسئولين ، حيث ينطلق الحفل في تمام السادسة مساء و يتخلل الحفل أوبريت غنائي للمطربين إيساف و علي هلباوي وبيلا ثروت و رباب ناجي.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في السادسة مساء اليوم بإقامة سباقات المطاردة سيدات و رجال، وتستمر حتي العاشرة مساء.
وأشار عزام إلى أن جميع البعثات المشاركة بالبطولة تحظى بمتابعة مستمرة من اللجنة المنظمة بداية من لحظة وصولها إلى القاهرة، وحتى تسكينها في الفنادق المخصصة لها، وامتدادا إلى خوضها التدريبات الاستعدادية للبطولة وفق مواعيد التدريبات التي جرى ترتيبها لكل الفرق حتي تتمكن جميعها من التدرب على مضمار استاد القاهرة قبل انطلاق البطولة.