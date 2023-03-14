شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تسافر للجزائر فى الثامنة مساء اليوم استعدادا لشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة الفريق الكروى الأول للزمالك في الثامنة من مساء اليوم متجهة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ السودانى لضمان تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية من البطولة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى التي ربما تشهد العديد من المفاجأت خاصة وأن الأربع فرق لديهم الأمل في الصعود وهو ما يعقد من موقف المجموعة .

ومن المقرر أن يقوم فيريرا المدير الفني للزمالك باصطحاب كافة اللاعبين الجاهزين للمباراة تحسبا لإصابة أي لاعب خلال اليومين المقبلين في ظل احتياج الفريق للفوز .

من ناحية أخرى يدرس فيريرا الاعتماد على محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الخط الخلفى للفريق، بجانب حسام عبد المجيد، فى المباراة المقررة للفريق أمام شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام الجمعة المقبل.

وشارك الونش مع الزمالك فى الشوط الثانى أمام إنبى وظهر بشكل جيد وتعافى بشكل نهائي من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، ويسعى فيريرا لتأمين الجانب الدفاعى بشكل جيد أمام بطل الجزائر، مع الاعتماد على بناء الهجمات من الخلف واللعب على السرعة من أجل خطف هدف لتحقيق الفوز فى تلك المواجهة الصعبة.