شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبدأ رحلة استكشاف إسكو كارا بالفيديو قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق إسكو دي كارا بطل توجو، وذلك من خلال المباريات التي خاضها الفريق التوجولي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، لوضع الخطة المناسبة لمباراة الأحد المقبل.

ويستعد فريق فيوتشر لخوض مواجهة هامة أمام إسكو دي كارا التوجولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع الفريقين الأحد المقبل على ستاد السلام.

ويقع فريق فيوتشر بالمجموعة الثالثة، والتي تضم فرق: بيراميدز من مصر ـ الجيش الملكي من المغرب ـ إسكو دي كارا بطل توجو.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، لبرنامج تأهيل مكثف للتعافي من إصابة الركبة، بعدما تأكد غيابة لـ 3 أسابيع عن الفريق، وتعرض عمر كمال للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات فريقه قبل مواجهة الإسماعيلي.

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري مؤقتاً، بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة 21، وذلك استعدادا للمباراة القادمة للفريق أمام إسكو دي كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من كور المجموعات، والمقرر إقامتها الأحد المقبل بالقاهرة.