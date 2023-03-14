حكاية نجم.. ثريا محمد بطلة لقبها الاتحاد الدولى للسلة بـ"كليوباترا"

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القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها، وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هى ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالأهلى.

ثريا محمد من مواليد عام 1995 ، بدأت لعبة كرة السلة فى صفوف نادى الصيد، وانتقلت منه إلى الاهلى لتكمل مشوارها مع البطولات والألقاب .

درست علم الإدارة وتعمل فى أحد البنوك وكانت تشارك فى البطولات دون حجاب إلا أنه بعد قرار الاتحاد الدولى بالسماح بارتدائه ظهرت بالحجاب فى المحافل الدولية والبطولات الرسمية.

حصدت الكثير من البطولات منها البطولة العربية على مستوى المنتخب ونادى الصيد عندما كانت فى صفوفه، وحصلت على أفضل رامية عربية فى المنافسات عام 2017.

و توجت مع النادى الأهلى بلقب بطولة الدورى عدة مرات، وكذلك السوبر كما توجت مع ناديها ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية والتى استضافتها مصر،

وتوجت مع المنتخب ببطولة كأس أفريقيا 3/3 التى أقيمت بأوغندا

حصلت على لقب أفضل لاعبة فى بطولة كأس أفريقيا بأوغندا ، و توجت بأفضل هدافة فى بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة الا انها أصيبت فى مباراة كوت ديفوار ببطولة الأفروكان لكنها أصرت على مواصلة المباراة رغم التحذيرات الطبية، ولم تتمالك نفسها وتساقطت دموعها عندما خسر الفراعنة من أنجولا بنصف نهائى البطولة.

بالإضافة إلى تتويجها بجائزة هدافة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة فى السنغال، ووصفها الاتحاد الدولى للعبة بـ"كليوباترا" وتم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 من جانب الاتحاد الدولى للعبة