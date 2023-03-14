شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يجرى تجارب لاختيار المنتخب المشارك فى بطولة العالم مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن إقامة تجارب لاختيار عناصر المنتخب الأول عقب شهر رمضان المقبل بداية شهر مايو للاعبين من مختلف المحافظات .

وقال غنيم فى تصريح لـ ”الخليج 365” إن اختيار عناصر المنتخب يأتى فى إطار الإستعداد لبطولة العالم للكبار للرجال فى شهر أغسطس القادم بأوزبكستان .

وحصل مؤخرا يسري رزق على الميدالية الذهبية وعبدالرحمن عرابي الميدالية الفضية وعلى السلاموني الميدالية البرونزية فى بطولة روسيا الدولية.

فيما حصد عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا ، ووتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.