شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح لاعبى المصرى إجازة 24 ساعة قبل استئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، منح لاعبي الفريق البورسعيدي راحة قصيرة لمدة 24 ساعة، وذلك قبل استئناف التدريبات غداً الأربعاء، استعداداً للمشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويدرس جهاز المصري نقل معسكر الفريق إلى برج العرب بعد تحديد مباريات كأس الرابطة، حيث تقام اليوم قرعة النسخة الثانية من البطولة.

وتغلب النادي المصري، على فريق الشباب بالنادي البورسعيدي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمعسكر بورسعيد أمس.

وأحرز الأهداف الياس الجلاصي "هاتريك"، الناشئ محمد الظريف، عبد الرحيم دغموم، فيما أحرز محمد المرسي هدف فريق الأمل.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، وصلة تدريبات بدنية مكثفة في صالة الجيم، وذلك استعدادا للمباريات المقبلة، ورفع اللياقة البدنية، كما انتظم اللاعبون المحترفون وعلى رأسهم، التونسي إلياس الجلاسي والجزائري عبد الرحيم دغموم في التدريبات بعد انتهاء الإجازة.

ويفتقد النادى المصرى لجهود ثنائى الفريق إيزى إيميكا ومروان حمدى، وذلك فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدى، بسبب عقوبة الإيقاف، وكان إيزى إيميكا قد حصل أمس على الإنذار الثالث، على هامش مشاركته فى فوز فريقه بهدف نظيف على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى، فيما يواصل مروان حمدى الغياب بعد تعرضه للإيقاف مباراتين عقب طرده فى المباراة قبل الماضية أمام إنبى والتى فاز خلالها المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.