الامارات | الأزمات تحاصر برشلونة قبل «كلاسيكو» الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل أيام على المباراة الصعبة والمهمة أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في «كلاسيكو» الدوري الإسباني لكرة القدم، حاصرت المشاكل والأزمات نادي برشلونة بشكل قد يهدد استقرار الفريق على كافة المستويات.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية في برشلونة حكمها بإلغاء القرار القضائي السابق الخاص بأحقية النادي في قيد لاعبه الشاب الموهوب جافي ضمن قائمة الفريق الأول بالنادي، ليصبح برشلونة مهددا بخسارة هذا اللاعب، الذي يمثل جزءا من مستقبل الفريق.

كما يعاني برشلونة حاليا من عملية التصعيد في قضية اتهامه بتقديم مبالغ مالية إلى مسؤول سابق بلجنة التحكيم، وسط تقارير عن محاولات نادي ريال مدريد للمطالبة بفرض عقوبات قاسية على برشلونة والحصول على بعض التعويضات.

وكان برشلونة دخل في صراع مع رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» قبل شهور بسبب قرار الرابطة برفض قيد اللاعب بابلو مارتين باييز جافيرا (جافي) (18 عاما) ما يعني قدرة اللاعب على الانتقال لأي ناد آخر بنهاية الموسم الحالي مجانا ودون أي استفادة مالية لبرشلونة.

ولكن المحكمة التجارية أنقذت برشلونة في يناير الماضي، وأصدرت قرارا يمكن النادي من قيد اللاعب طبقا للعقد الجديد مع النادي، والذي يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته مليار يورو، قبل أن تصدر المحكمة أمس الاثنين حكمها الجديد بإلغاء هذا القرار وتنفيذ قرار الرابطة ليعود جافي بهذا إلى قوائم فريق الشباب بالنادي مع إلغاء عقده مع الفريق الأول.

ويمثل هذا الحكم القضائي صدمة قوية لبرشلونة في هذا التوقيت الصعب والحاسم بالموسم، لاسيما وأن اللاعب يمكنه التوقيع مجانا لأي من الأندية الكبيرة الراغبة في التعاقد معه وذلك بنهاية الموسم الحالي مباشرة، فيما تصر الرابطة على أن يخفض برشلونة نحو 200 مليون يورو من رواتبه إذا أراد تصحيح وضعه فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف حتى يستطيع قيد اللاعب بالفريق الأول.

وفي الوقت نفسه، يواجه برشلونة اتهامات خطيرة من قبل القضاء الإسباني بتقديم مبالغ مالية إلى خوسيه ماريا نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام بإسبانيا قبل سنوات مقابل منح الفريق أفضلية ومميزات من خلال قرارات الحكام في بعض المباريات.

وتضمنت قائمة الاتهامات، الموجهة إلى برشلونة ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، أيضا الفساد وتزوير سجلات تجارية.

ولم تعد المشكلة قاصرة على هذه الاتهامات، بل يترقب برشلونة هجوما من منافسه ريال مدريد الذي تشير تقارير إعلامية إلى أنه سيتقدم بطلبات رسمية بفرض عقوبات قاسية على برشلونة إضافة للمطالبة بتعويضات كبيرة من النادي.

وفيما طلبت المحكمة أن يدلي لويس إنريكي وإيرنستو فالفيردي المدربان السابقان لبرشلونة بأقوالهما في هذه القضية، يسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق إلى الابتعاد بلاعبيه عن هذه الأجواء من أجل الاستعداد للمباريات الصعبة التي تنتظر الفريق في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويستضيف برشلونة منافسه العنيد ريال مدريد يوم الأحد المقبل في «كلاسيكو» الدوري ثم يستضيفه مجددا في 5 أبريل المقبل بإياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، ثم يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في 23 أبريل بالدوري الإسباني.