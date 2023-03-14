الامارات | بطولة «الحبتور للدارتس» تنطلق السبت بمشاركة واسعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للدارتس عن تنظيم بطولة الحبتور للدارتس التي يستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية يومي السبت والأحد المقبلين، ومن المنتظر أن يشارك فيها أكثر من 150 لاعبا ولاعبة، وتتضمن البطولة 3 فئات، منها الزوجي والفردي والمفتوحة الخاصة باللاعبين العرب والمفتوحة للأجانب والمقيمين.

وتشهد البطولة في اليوم الأول مسابقات الزوجي حتى دور الأربعة وتستكمل في اليوم الثاني للفردي والزوجي حتى النهائي، وطبقا لنظام اللعب ستقام مسابقة الزوجية بنظام 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات، بينما فردي الرجال للمواطنين والمقيمين سيكون الدور التمهيدي من 7 أشواط والدور والنهائي 9 أشواط، ورصدت إدارة الاتحاد جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى مع الكؤوس والميداليات.

ووجه خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد الشكر إلى إدارة منتجع الحبتور للبولو والفروسية على رعايته للبطولة، مؤكدا أن الرياضة الإماراتية تحتاج إلى مثل هذه الرعاية من أجل تطويرها خاصة الدارتس التي تحتاج للمساندة من أجل نشر اللعبة وتحقيق الهدف الأسمى وهو تشكيل منتخب إماراتي قوي يشارك في البطولة الخارجية.

وأضاف «اللعبة تنتشر بشكل سريع ومثل هذه البطولات تكشف عن قاعدة الممارسين وأيضا المواهب التي تظهر وتحتاج إلى صقل لوضعها على الطريق الصحيح وهو ما نعمل عليه في استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أكبر عدد من الممارسين في فترة قصيرة من خلال مثل هذه البطولات ونأمل أن تظهر شركات أخرى في القطاع الخاص تتبنى استضافة البطولات لأن الهدف في النهاية هو اسم الإمارات».