السيتي يواجه لايبزيج وانتر امام بورتو.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 14-3-2023، مباريات هامة ومرتقبة على الصعيد العربي والأوروبي.

في دوري أبطال أوروبا، يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق لايبزيج الألماني، على ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ 16.

كما يخوض إنتر ميلان الإيطالي مواجهة قوية أمام بورتو البرتغالي، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه النصر فريق أبها، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ولايبزيج، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

إنتر ميلان وبورتو، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 2.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الوحدة والباطن، 3:15 بتوقيت مصر، 4:15 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ssc extra 1 hd.

النصر وأبها، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ssc 1 hd.

الهلال والفتح، 8:00 بتوقيت مصر، 9:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ssc 1 hd.