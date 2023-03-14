شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وشيفو خارج قائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافى ثنائى الزمالك خارج حسابات فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ويغيب شيكابالا عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بنزلة برد أبعدته عن الفريق طيلة المباريات الماضية ، بينما يعانى محمد عبد الشافي من كدمة قوية في الكاحل، ويعانى من ورم فى القدم سيبعده عن الفريق .

ويستعد الزمالك اليوم للسفر إلى الجزائر اليوم على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لخطف الثلاث نقاط من أجل استكمال مشواره بدورى أبطال أفريقيا .

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ السودانى لضمان تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية من البطولة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى التي ربما تشهد العديد من المفاجآت خاصة وأن الأربع فرق لديهم الأمل في الصعود وهو ما يعقد من موقف المجموعة .