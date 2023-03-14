شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد 25 مارس لانطلاق " بلاى أوف" قبل نهائى دورى الرجال بصالة حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة يوم 25 مارس الجارى موعدا لانطلاق " بلاى أوف " قبل نهائى دورى الرجال للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويقام دور قبل النهائى بين فريقا الزمالك مع طلائع الجيش و الأهلى مع سموحة ، ليتأهل لافريق الفائز فى لقاءين إلى الدور النهائى ، و فى حالة اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم 28 من نفس الشهر على نفس الصالة .

أجريت قرعة لقاءات الـ ”بلاي أوف”، من بطولة الدوري الممتاز القسم الأول لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023 الإسبوع الماضى، بمقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

الجدير بالذكر أن قد تأهل 8 فرق إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهم: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ويتواجد كلًا من الأهلي والزمالك وسبورتنج والشمس في المستوى الأول، بينما يتواجد كلًا من سموحة والصيد والزهور ووادي دجلة في المستوى الثاني.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الأهلي نظيره الزهور، بينما سيواجه فريق سبورتنج نظيره الصيد، وسيواجه فريق الشمس نظيره وادي دجلة، وسيواجه فريق الزمالك نظيره سموحة.

الجدير بالذكر أن الفريق الفائز من مباراة الأهلي والزهور، سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.