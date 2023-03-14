شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مرانا صباحيا استعداداً لمباريات كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل مران صباحى استعداداً لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة ، وحرص جهاز الدراويش على خوض لاعبيه تدريبات بدنية شاقة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

بدأ حمزة الجمل في تطبيق نظام اليوم الكامل على لاعبيه حيث يتطلع جهاز الدراويش للإرتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال فترة توقف الدوري بسبب ارتباطات المنتخب الأول.

ومن المقرر أن يشمل برنامج إعداد الإسماعيلى سلسلة من الوديات بغرض تجهيز كافة اللاعبين تبدأ غداً الأربعاء بمواجهة حرس الحدود بالقاهرة.

ويستعد الاسماعيلى لاستكمال لقاءات بطولة كأس الرابطة الأندية المصرية للمحترفين في أدوارها المقبلة ويترقب تحديد منافسه في دور الستة عشر.



الاسماعيلي



جانب من المران



محمد صبحي

قرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم في الفتة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى في بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدي العديد من الجلسات مع اللاعبين؛ من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط في الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي اللاعبين ببذل كل الجهد في إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.