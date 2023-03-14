ميكالى يضم 3 لاعبين من منتخب الشباب لمباراتى زامبيا .. تعرف عليهم

القاهرة - سامية سيد - أستقر روجيرويو ميكالى المدير الفني للمنتخب الاولمبى على ضم 3 لاعبين من منتخب الشباب إلى معسكر المنتخب الاولمبى المقبل لخوض مباراتى زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

واللاعبون هم رأفت خليل وأحمد شريف وإياد العسقلانى، وتقام مباراة الذهاب يوم 22 مارس المقبل، باستاد الدفاع الجوي في الساعة السادسة مساء، والإياب سيكون يوم 26 مارس في مدينة نيدولا بزامبيا في الساعة السادسة أيضًا بتوقيت القاهرة.

على صعيد متصل، أكد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي بداية معسكر الفراعنة يوم الخامس عشر من شهر مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة زامبيا، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا.

قال ميكالي في تصريحات تليفزيونية، "سنبدأ معسكرنا يوم 15 ولدينا 4 فرق مرتبطين بمباريات أفريقية الوقت ضيق بالنسبة للتجمعات الخاصة بنا لدينا 6 أو 7 لاعبين أساسيين في المنتخب الأولمبي مرتبطين بأنديتهم للمشاركة في البطولات الأفريقية لكننا سنعمل على الإيجابيات ونحدد ما نريد إصلاحه".

وأضاف،"نواجه زامبيا بهدف واحد لا غير وهو الفوز ولا بديل عن ذلك، فريقنا بالكامل سوف يتجمع يوم 20 وهذا وقت بسيط جدا قبل المباراة لكننا سنبذل أقصى جهد لنا بالطبع"

واختتم، "من يوم 15 وحتى 18 سنعمل مع اللاعبين الصغار في المنتخب الأولمبي ثم يبدأ انضمام اللاعبين الأكبر سنا من أجل العمل، ولدينا استراتيجية مع كل مجموعة".

وانتقل ميكالي للحديث عن تواصله أسبوعيا مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول، قائلا: "أتواصل مع روي فيتوريا شبه أسبوعيا، مقيمين في نفس المكان وهذا يسهل علينا المحادثات والأمور"

وأضاف، "نتحدث عن احتياجات المنتخب الأول فهو الهدف الأهم بالطبع وكل ما يحتاجه سيتم توفيره"

وواصل، "نتحدث عن الخطط والأفكار المستقبلية سواء على المدى القريب أو البعيد ومهم فكرة كيفية الأداء في المباريات لدينا نقاط مشتركة كل واحد له خصوصياته ولكن الطريق واحد وهي خدمة الكرة المصرية بالرغم من اختلاف المنهجية على المستوى الفني".

وطالب روجيرو ميكالي بالحفاظ على منتخب الشباب رغم الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا الأخيرة كاشفا النصيحة التي وجهها لمحمود جابر مدرب منتخب الشباب، قائلًا:"كنت دوما أنصح محمود جابر بأن يتحلى بالهدوء فالناس تعلم أن تدريب تلك الفئة السنية ليس أمرا سهلا"

أضاف: "تلك الفئة يمكن أن تظهر معها بمستوى عالي وممكن العكس الشعب في مصر شغوف بكرة القدم مثلما هو الحال في البرازيل"

وواصل: "طالبت محمود جابر دوما بالهدوء حتى يظهر اللاعبون بمستوى ذهني مميز ولكني رأيت استعجال بعض الشئ وقد يكون هذا طبيعي بالنسبة لخوض البطولة على ملعبنا والتحدي في تلك الفترة كان يكمن في فكرة التحكم في مثل هذه الأمور وعمل استقرار في الأداء"

وتابع:"منتخب الشباب كان يحتاج إلى هدف لتغيير الوضع العام ومن ثم تبدأ الانطلاقة الجيدة ولكن تراكم الأداء الغير مستقر مع استقبال الأهداف ساهم في السقوط"

واختتم:"علينا المحافظة على منتخب مصر للشباب يمكن أن يكون السقوط سببا في وجود نضج في أفكارهم وقوة في الشخصية واستقلالية حتى يفعلوا شئ في المستقبل"