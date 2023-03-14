شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: ميداليات مصر بكأس العالم للخماسى مبشرة قبل أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن نجاح تنظيم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري.

وقال العريان في تصريحات إعلامية : « البطولة كانت أكثر من رائعة ، على مستوى التنظيم والملاعب لم نتلقى أي شكوى من أي دولة من الـ 35 دولة التي شاركت».

وتطرق العريان للحديث عن توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإماراتي مؤكدًا أن مصر بلد كبير جدا ولها باع كبير وخبرة كبيرة في اللعبة لذلك فإنه يتمنى أن يتم توقيع بروتوكولات متعددة مع الدول العربية من أجل الاستفادة من خبرات مصر ونشر الخماسي الحديث.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أن نتائج مصر في المجمل كانت جيدة باستثناء التتابع المختلط حيث لم يوفق الفراعنة في الوقوف على منصة التتويج كما تم في الفردي.

أردف العريان أن برونزية سلمى أيمن في فردي السيدات تعتبر مبشرة للغاية قبل باريس 2024، وبالطبع ذهبية البطل أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو تؤكد أنه يستطيع تكرار إنجازه الأولمبي في باريس.

وأوضح العريان أن مصر لم تخوض منافسات التتابع بأقوى فريق لديها حيث كان لابد من إراحة سلمى أيمن وأحمد الجندي، وشارك الثنائي الشاب ملك إسماعيل ومعتز وائل وهما صغار السن لكنهما اكتسبا خبرة، أما هايدي عادل ومهند شعبان حققا المركز الرابع وكانا أقرب لحصد ميدالية لكنها الرياضة لابد من فائز وخاسر.

واختتمت منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في فردي الرجال ، كما توجت سلمى أيمن بالميدالية البرونزية في فردي السيدات، وفي منافسات التتابع المختلط احتل الزوجي المصري هايدي عادل ومهند شعبان المركز الرابع.