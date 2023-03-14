شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يخضع لبرنامج علاجى مكثف فى فيوتشر للتعافى من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، لبرنامج تأهيل مكثف للتعافي من إصابة الركبة، بعدما تأكد غيابة لـ 3 أسابيع عن الفريق، وتعرض عمر كمال للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات فريقه قبل مواجهة الإسماعيلي.

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري مؤقتاً، بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة 21، وذلك استعدادا للمباراة القادمة للفريق أمام إسكو دي كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من كور المجموعات، والمقرر إقامتها الأحد المقبل بالقاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وإسكو كارا في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بتوجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ويبحث أبناء علي ماهر عن حصد ثلاث نقاط ثمينة داخل الديار في انتظار تعثر الجيش الملكي لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة، ومنح علي ماهر لاعبي فيوتشر، راحة قصيرة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط مباريات الفترة الماضية، وذلك قبل استئناف التدريبات استعدادا لبطل توجو.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.