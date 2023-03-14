شكرا لقرائتكم خبر عن أبو بكر الجمل يتعافى من إصابة الصليبى ويشارك فى مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أبو بكر حمزه الجمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي وشارك فى التدريبات الجماعية للدراويش.

وكان اللاعب قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى أحد المباريات التجريبية خلال شهر مايو الماضي ضمن الاستعداد لمنافسات الدوري العام المنقضي.

ويستعد الاسماعيلى لاستكمال لقاءات بطولة كأس الرابطة الأندية المصرية للمحترفين في أدوارها المقبلة ويترقب تحديد منافسه في دور الستة عشر.

قرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم في الفترة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى في بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدي العديد من الجلسات مع اللاعبين؛ من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط في الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي اللاعبين ببذل كل الجهد في إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.