شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى الناشئة أمينة عرفى بطلة الاسكواش تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الناشئة أمينة عرفى بطلة الاسكواش تحت ١٩سنة، لبحث استعدادات اللاعبة للبطولات المقبلة، ومناقشة متطلباتها، وذلك مساء اليوم، بمركز الابتكار الشبابى والتعلم بالجزيرة.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على رعاية المواهب فى كافة الألعاب وإعدادهم وخاصةً فى لعبة الاسكواش، فى ضوء السعى نحو الحفاظ على المستوى العالمى الذى وصلت إليه مصر فى رياضة الإسكواش.

ولفت "صبحى" إلى تقديم كافة أوجه الدعم للاعبة أمينة عرفى فى المنافسات الدولية المقبلة بداية من بطولة العالم بأستراليا خلال هذا العام، كى يواصل الإسكواش المصرى هيمنته على صدارة التصنيف العالمى للعبة.

وحصلت الناشئة أمينة عرفى على جائزة أفضل لاعبة عن شهر فبراير المقدمة من رابطة اللاعبات المحترفات للإسكواش.

ومُنحت أمينة عرفى صاحبة ال 15 عامًا الجائزة بعد تألقها وتأهلها لنهائى بطولة أون فاير المفتوحة التى اقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 22 حتى 26 فبراير الماضى.